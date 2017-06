Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una serie di dichiarazioni dopo l'audizione di ieri davanti alla Commissione Antimafia, parlando anche delle prossime mosse del club. Ecco le parole rilasciate a La Repubblica: "Siamo impegnatissimi in vista della prossima stagione. L’altro ieri ho parlato al telefono con Sarri, che ha un contratto con noi per altri tre anni. Fra me e lui non esiste alcun problema".



Su Ghoulam, Ounas e Mario Rui: "Ghoulam resta? Certo, ha un contratto: dove dovrebbe andare? Nessun titolare andrà via. Ounas? Lo aspettiamo per le visite mediche e la firma. Ma forse lunedì, a Roma c’è il ponte. Mario Rui? I nostri giocatori devono essere rapidi e fare tutto in velocità. Giocheremo sempre all’attacco. Sulla fase difensiva accenderemo un cero a San Gennaro, ma vogliamo che siano gli altri a preoccuparsi di noi".



Sulla corsa per lo scudetto: "Non penso a una sfida solo tra Juve e Napoli e nemmeno me la auguro. Più è avvincente il campionato e meglio sarà per tutti. Milan e Inter stanno tornando a alti livelli e la Roma si rinforzerà".



Sulla festa per Maradona: "È una celebrazione fittizia, ma mi dispiace non esserci: parto per il ritiro proprio il 5 luglio. Avrebbe avuto più senso mettere contro, in un’amichevole, nuovo e vecchio Napoli: però c’era il timore di qualche infortunio e poi il prato del San Paolo non è al meglio dopo il concerto di Nino D’Angelo: un amico a cui proprio non potevo dire di no. Meglio non rischiare: ci aspetta la Champions".