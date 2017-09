Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Questo lo strlcio dedicato al suo club



Nel calcio sarà l’anno del Napoli?

"Ogni anno può esserlo".



Con Higuain vi siete perdonati?

"Non ho nulla da farmi perdonare. Higuain fu una mia intuizione. Al Real stava spesso in panchina. Lo pagai 38 milioni. Napoli gli ha dato moltissimo. È una città che ha un grande bisogno di amare. Autolesionista, incapace di vedere la verità. Sottomessa da secoli, sempre alla ricerca di un riscatto legato a qualcosa di impossibile; che diventa possibile con il calcio".



Lei è il nuovo capo del marketing della Lega europea. Come mai?

"Il marketing per me è la liason tra il fruitore e il prodotto. Il mio committente è il pubblico. Il poeta ha la voce, il letterato la carta; il film è un’opera dell’ingegno che si realizza attraverso un processo industriale, cui lavorano centinaia di persone. Deve rispondere a regole di mercato. I film che mi sarebbe piaciuto fare non li avrebbe visti nessuno".