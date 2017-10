Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, alla vigilia della sfida in Champions League contro il Manchester City ha spiegato l'ipotesi di un possibile prestito per Arek Milik nella finestra invernale di mercato. "A gennaio, quando avremo Inglese, vorrei prestare Milik al Chievo: così avrà più spazio e sarà in forma per la prossima stagione" ha detto il patron.