Il Napoli è ancora vivo e in un momento estremamente delicato ha dimostrato di avere l'attitudine tipica della grande squadra; ieri, infatti, su un campo difficile come quello della Roma, gli azzurri hanno dimostrato di poter di vincere, e convincere, anche contro avversari di primo livello nonostante la grande pressione. Già, perché il match dell'Olimpico era l'ultima chiamata per gli uomini di Sarri, che in caso di sconfitta avrebbero definitivamente detto addio al secondo posto e si sarebbero esposti anche al ritorno di Atalanta, Inter e Milan. E questa partita, crocevia decisivo della stagione, è arrivata in un momento di grande difficoltà per il Napoli, che nelle ultime settimane era stato sconfitto in sequenza dal Real in Champions, dall'Atalanta in campionato e dalla Juventus in Coppa Italia. La reazione degli azzurri, però, è arrivata ed è stata un segnale chiaro, rivolto sia alle rivali che al presidente.



CAOS E POLEMICHE - Dopo la partita del Bernabeu, De Laurentiis si era esposto pubblicamente ed aveva attaccato la squadra (ad eccezione di Insigne), accusandola di non aver avuto la cazzimma per affrontare i campioni d'Europa. Una dichiarazione che, inevitabilmente, ha creato grandi tensioni interne all'ambiente; tensioni che sono state alimentate anche dalla controversa partita di Coppa Italia persa contro la Juventus e finita tra le polemiche. In questo clima di caos e pressione il Napoli si è presentato all'Olimpico consapevole di non poter sbagliare, e contro la Roma ha giocato una delle partite più convincenti della stagione. Tre punti importanti in chiave terzo posto che hanno permesso agli azzurri di mantenere le distanze dal gruppo delle inseguitrici, ma non solo; la vittoria è stata fondamentale soprattutto dal punto di vista mentale, perché ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia ed entusiasmo in vista della sfida di Champions League.



CAZZIMMA NAPOLETANA - Per riprendere le parole del presidente De Laurentiis, il Napoli ha dimostrato di avere la cazzimma. L'uscita contro la Roma ha ridato dimensione europea ad una squadra che nelle ultime settimane era finita al centro delle critiche; prova di grande coraggio non solo della squadra, ma anche di Sarri che, in un momento difficile, non ha avuto paura di prendere decisioni importanti, come dimostra lo spazio concesso a Rog. La prova del nove sarà, però, ovviamente, la sfida di martedì contro il Real Madrid, che sarà il banco di prova definitivo per un club che vuole riuscire a primeggiare anche a livello europeo. E importante non sarà solo il risultato finale, ma anche, e soprattutto, l'atteggiamento che avrà la squadra; ma dopo la sfida con la Roma non ci sono più dubbi: questo Napoli ha la cazzimma, con buona pace di De Laurentiis...