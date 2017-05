Giornata di festa ieri per il Napoli, in particolare per Maurizio Sarri, che ha ritirato il Premio Bearzot nella sala del Coni a Roma e poi ha incontrato il presidente Aurelio de Laurentiis negli uffici della Filmauro per discutere del rinnovo. La sua avventura sulla panchina azzurra continuerà almeno per l'anno prossimo. L'obiettivo unico è lo scudetto, come ha confermato il patron ieri alla cerimonia per la consegna del Premio Bearzot. Ecco le sue parole riporate dalla Gazzetta dello Sport: "Chi arriva nelle prime tre posizioni della classifica è come se avesse vinto lo scudetto. Il prossimo anno la Juventus avrà il buongusto di lasciarlo ad altri".



IL PENSIERO SU SARRI - Poi, ecco il pensiero di de Laurentiis sul proprio tecnico: "Di Sarri sono orgoglioso, mi sono preso gli insulti della gente, la città è stata riempita di manifesti offensivi nei miei confronti, quando l’ho ingaggiato. Finché lavoreremo e andremo d’accordo, non sarà il caso di parlare della clausola". Non manca, però, una frecciatina: "Non vorrei che compro compro e poi giocano sempre gli stessi".