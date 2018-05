Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis parla anche di calciomercato al Corriere della Sera: "Potrebbero andar via giocatori importanti? Se accadrà, siamo pronti a prenderne altri, così come è accaduto altre volte in passato. Siamo su un attaccante che ha già fatto 20 gol in un altro campionato (il maliano classe 1991 Moussa Marega del Porto?, ndr). Avanti anche sul portiere, uno tra Rui Patricio e Leno".