Sarri, Verdi e tanto altro. In esclusiva a Rai Sport Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di mercato: "Io adoro Sarri, l'ho scelto, è una persona straordinaria, un grande stakanovista, un lavoratore, non lascia nulla al caso. Vorrei che fosse l'allenatore del Napoli per tanto tempo. E' come se fosse un 20enne che evolve. Questo mi fa piacere, ha ancora margine di miglioramento. Se abbiamo fatto bene nel 2017, con 99 punti e abbiamo fatto bene in questo inizio 2018 allora vuol dire che non ci serviva nessuno sul mercato. Verdi? Ho cercato di comprarlo in prospettiva, perché può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Ha detto prima sì poi ha detto no, ha giocato con Sarri ed evidentemente era convinto che non avrebbe giocato molto. Era un acquisto prospettico".



POLITANO - "Abbiamo tentato con Politano, anche se avrebbe potuto giocare l'80% in una sola posizione, ai differenza di Verdi. Ho detto "vabbé, buttiamo questi soldi". Mi è arrivata una proposta incompleta alle 22, ma poi c'eravamo messi d'accordo alle 22.15. Alle 22.48 abbiamo mandato i contratti via Pec firmati, ma non sono arrivati indietro firmati (quelli di Ounas e Farias preso dal Cagliari, ndr), erano incompleti. Cosa devo dire? Che il fato è stato gentile con me".



ICARDI - "Ho trattato Icardi. Ho offerto 55-60 milioni, non mi ricordo. Incontrai la moglie, simpaticissima. Abbiamo passato un pomeriggio insieme, abbiamo negoziato un potenziale contratto. Icardi è un fuoriclasse, potrebbe diventare un nuovo Ronaldo, nelle mani di Sarri potrebbe fare 40 gol. Un nuovo tentativo? Mai dire mai".