Nell'ambito delle varie interviste concesse, Aurelio De Laurentiis ha anche parlato del rapporto che lo lega a Maurizio Sarri. Queste le parole rilasciate al Mattino:

Le scelte di mercato sono state tutte condivise con Sarri?

«Maurizio è una persona divina. È un compagno di lavoro che ti dice non scassatemi il ca… e quando fa così, fa bene».

Teme che glielo possano portare via?

«A parte che devono mettere otto milioni sul tavolo, lui ha una grande etica. È nato a Napoli, è tornato a Napoli da vincente. Si perderebbe un centro sportivo con 12 campi che vogliamo costruire. Si perderebbe anche la casa del Napoli o la costruzione di un nuovo stadio o la diatriba con il Comune per comprarci il San Paolo. Certo, mi dispiacerebbe moltissimo se qualcuno ci portasse via Sarri. Non posso, però, costringerlo a restare. Quella clausola la cancellerei volentieri, a febbraio ci incontreremo per cercare di trovare un accordo in questo senso».



Nell'incontro che ci sarà a febbraio, De Laurentiis proporrà a Sarri un nuovo contratto senza clausola da almeno 4 milioni a stagione