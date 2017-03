Il destino di Sebastien De Maio sembra segnato e soprattutto sembra lontano da Firenze. Sousa non gli ha dato molta fiducia e al termine di questa stagione il difensore tornerà all'Anderlecht, anche se non troverà certo gente pronta ad accoglierlo a braccia aperte. "Mi piacerebbe che la Fiorentina esercitasse l'opzione per comprare De Maio - ha detto il ds del club belga, Herman Van Holsbeeck, a dhnet.be - ma ne dubito. Se deve tornare, lo farà solo perché è sotto contratto con noi. Se l'allenatore lo accetterà? Dovrà convincerlo dei suoi progressi e di aver imparato la lezione, altrimenti sarà venduto".