Rodrigo De Paul, autore del gol decisivo nel match tra Udinese e Milan, ha parlato a TeleFriuli della partita: ''Quando ho visto che la palla è entrata ho vissuto una felicità enorme, festeggiando con la squadra e con i tifosi. Il mister mi ha dato molta fiducia giorno dopo giorno, sapevo di poter dare qualcosa alla squadra, è ciò che si aspettava lui da me. Il calcio è così, tutte le partite sono importanti, non sono quelle con le big. Questo è un campionato diverso da quello spagnolo, devo abituarmici. De Sciglio? Non sono un giocatore aggressivo, volevo solo prendere la palla, è vero che sono arrivato un po' in ritardo ma credo il giallo sia giusto''.