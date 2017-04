33 anni e non sentirli, anzi con la voglia di continuare ancora a lungo ad alti livelli.è cresciuto, maturato, sa gestirsi nei momenti di difficoltà fisica che, con una gara ogni 3 giorni, sono inevitabili, ma soprattutto sa ancora essere un leader a centrocampo. Eppure io discorsi per il rinnovo di contratto con la Roma sono fermi e l'ipotesi di un addio a fine stagione è tutt'altro che remoto.Fra lai contatti per il rinnovo di un contratto in scadenza a fine stagione non sono ancora arrivati ad una conclusione e, al contrario, c'è ancora tantissima distanza fra le parti. Da un lato De Rossi non si considera per nulla un giocatore a fine carriera e vorrebbe un nuovo accordo almeno triennale, dall'altra, invece, c'è la proposta della Roma di un prolungamento di soltanto un anno con opzione per un'altra stagione.Un'offerta che non convince De Rossi che, ora, sta iniziando a guardarsi attorno in cerca di alternative. Il centrocampista giallorosso sta pensando al proprio futuro proprio come fu per il suo ex-compagno di Nazionalepresentatagli dal Milan e accettò la corte serrata della Juventus.Sono tantissimi i club che si stanno avvicinando aper capirne la disponibilità a trasferirsi a fine anno. Già qualche mese fa vi avevamo raccontato della proposta presentata dalla) non smentita nè dalla formazione bianconera nè dai dirigenti giallorossi. Anche, alla ricerca di un grande rinforzo a centrocampo, da tempo sogna di portare a Milano il centrocampista italiano che formerebbe una cerniera importantissima con Roberto Gagliardini.Difficile, difficilissimo che De Rossi accetti un'offerta da un altro club italiano, ma. Antoniosta programmando il futuro del suoed è disposto a garantire aun contratto pluriennale. Lo stesso centrocampista nei giorni scorsi ha speso parole d'elogio per il tecnico italiano: "Conte mi ha folgorato. Tatticamente è un mostro. È un animale da campo. Non è facile essere un suo giocatore, ma quando lo diventi è bello esserlo". Che sia l'indicazione definitiva per il suo futuro? La Roma trema.