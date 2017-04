Brusco stop nella trattativa per il rinnovo del contratto del centrocampista della Roma Daniele De Rossi, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'offerta di un contratto annuale è stata rispedita al mittente dal giocatore giallorosso, che preferirebbe firmare invece per almeno due stagioni.



La situazione attuale è di stallo, in attesa di possibili evoluzioni nelle prossime settimane. Qualora De Rossi e la proprietà della Roma non riuscissero a giungere ad un accordo definitivo, non mancherebbero le squadre disposte ad approfittarne: dal Chelsea allenato da Antonio Conte, più volte elogiato da Capitan Futuro, a Juventus e Inter che sarebbero ben contente di avvalersi delle sue prestazioni.