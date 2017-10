"Ho avuto tanti modelli tra i centrocampisti. Direi Roy Keane, Guardiola, Edgar Davids e un po’ tutti quelli della Roma". Daniele De Rossi, in un'intervista pubblicata dal profilo Twitter della Nazionale, ripercorre la sua vita e la sua carriera azzurra. "Ho fatto il mio esordio con le giovanili della Nazionale a 16 anni. Era un sogno, qualcosa di molto difficile da raggiungere, ma che per fortuna ho raggiunto per tanti anni. A me sembra di aver fatto qualcosa di incredibile, figuriamoci Buffon che l’ha fatto per vent’anni. La Nazionale era e resta qualcosa di unico per un giocatore di calcio e quello che ha fatto Gigi rimarrà per sempre qualcosa di irripetibile".