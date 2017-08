, che torna allacon il ruolo di team manager, non è stato accolto bene dagli ultras. Sui muri della capitale sono apparse infatti scritte inquietanti: "M". Firmato "Roma"., quando De Sanctis era il portiere dei giallorossi. Il 19 marzo di quell'anno, all'Olimpico, si giocavano gli ottavi di finale di Europa League, che i giallorossi stavano perdendo con la Fiorentina. Gli ultras costrinsero Francesco Totti, Daniele De Rossi e De Sanctis ad andare sotto la curva, fra insulti e lancio di oggetti.Sull'episodio, la Procura aprì un'inchiesta affidata alla Digos. T. Secondo la Digos, i calciatori ascoltati a verbale furono "spinti solo dalla volontà di sminuire l’accaduto, giungendo persino, come nel caso di De Rossi, a negare l’evidenza". La condotta dei calciatori giallorossi fu "condizionata da un clima di intimidazione: si portano sotto la curva quasi a chiedere scusa per la loro esibizione". Totti aggiunse: "Mi spiace, non abbiamo colpe".De Sanctis, secondo gli inquirenti, fu l'unico a rendere giustizia ai fatti: "Mi hanno gridato più volte 'napoletano di m...' e 'mercenario'... io mi sono sentito ovviamente intimorito". Ora,