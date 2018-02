La missione Mattia De Sciglio sembra ormai definitivamente compiuta. Alla faccia di chi lo riteneva un pacco, alla faccia di chi pensava che fosse ormai irrecuperabile dopo gli ultimi anni di crisi con la maglia del Milan, alla faccia di chi pensava fosse pure costato troppo (12 milioni più bonus) a un anno dalla scadenza del contratto. Quel sorriso smagliante mostrato a tutto il mondo al suo arrivo al J Medical, non mentiva: l'incubo era finito, nella Juve poteva ripartire la sua carriera. C'è voluto un po' di tempo, ancora qualche scivolone come quello al debutto ufficiale in Supercoppa, ma ora De Sciglio sembra rinato. Ed anche in Champions contro il Tottenham proprio lui è stato tra le note più liete: sicuro e determinato in campo, pure pronto a metterci la faccia al termine della partita. La cura Juve è insomma servita, De Sciglio è un calciatore completamente recuperato. Vero, da Juve.

AVANTI IL PROSSIMO – Ora il club bianconero ci riprova. Sempre nel mirino infatti c'è Matteo Darmian, percorso diverso ma arrivato ad un punto d'arrivo simile nella sua vita allo United. La grande occasione si è sviluppata tra alti e bassi nel primo biennio, per poi finire definitivamente nel dimenticatoio in questa stagione. La Juve ci ha provato già per gennaio, ma la decisione di Stephan Lichtsteiner di restare fino alla scadenza del contratto ha rimandato l'affondo finale. In estate i bianconeri effettueranno un ampio restyling sulle fasce, De Sciglio è in questo momento proprio l'unico sicuro di restare. Darmian rimane il primo della lista, sulla scia degli obiettivi possibili senza fare follie considerando un contratto che andrà in scadenza nel 2019: italiano, di provata affidabilità ma da rivitalizzare, dal costo contenuto. Con De Sciglio tutto sembra essere andato nel verso giusto. Allora la Juve ci riprova.



@NicolaBalice