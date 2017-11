Arrivati a novembre, il mercato della Juve non ha ancora influito sensibilmente sulla formazione titolare. Storicamente Max Allegri inserisce i colpi, grandi o piccoli che siano, molto gradualmente. Ora che con il rientro di Howedes, sono di nuovo tutti o quasi a disposizione (non preoccupa nessuno degli assenti col Crotone), ecco che il turnover scientifico che il tecnico applica nelle fasi più intense della stagione, può entrare nel vivo. Dalla Sampdoria al Barcellona la Juve è stata stravolta nella forma, dal Barcellona al Crotone più che altro negli uomini. E se è vero che il Crotone non è il Barcellona, è anche vero che da queste partite passa la possibilità di guadagnare spazio e fiducia nelle gerarchie di Allegri. Nel suo accendersi a intermittenza, Douglas Costa è sempre più continuo ad esempio. Matuidi, tirato il fiato, è una certezza. Le novità però sono altre due, per motivi diversi incoraggianti: De Sciglio e Howedes.



NUOVI SEGNALI – Il tedesco comincia da qui la sua stagione. Un'ora abbondante alla Bonucci in fase di impostazione, con meno qualità ma con grande concretezza. Può giocare ovunque là dietro, averlo a disposizione o non averlo può fare la differenza. Se sta bene, è destinato a ridurre progressivamente la distanza dal minimo di presenze (25) per guadagnarsi l'obbligo di riscatto. Per il momento il biglietto da visita è positivo, presentato piuttosto in ritardo ma positivo. Il segnale migliore arriva però da Mattia De Sciglio, che con quel missile di destro che è valso il 2-0 ha così scacciato via tutti fantasmi degli ultimi anni con la maglia del Milan. Dopo i progressi palesati prima della sosta, ci si aspettava di trovarlo titolare già contro Samp e Barcellona, nemmeno col Crotone si è guadagnato un posto nell'undici iniziale. La reazione è però stata quella giusta, premiata dal quel gol lampo dopo nemmeno tre minuti dal suo ingresso in campo: il primo con la Juve, il primo in carriera. Ci sono anche loro, Allegri li aspettava.



@NicolaBalice