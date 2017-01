In scadenza di contratto nel giugno 2018, il rinnovo di Mattia De Sciglio tarda ad arrivare: anzi, sembra esserci una netta distanza tra l'entourage del terzino milanista e la società rossonera, e ciò altro non fa che alimentare le speranze delle pretendenti. La Juve è in pole position: pupillo di Allegri ai tempi del Milan, infatti, De Sciglio è in cima alla lista dei desideri dell'allenatore toscano per rinforzare il reparto arretrato. Come riporta Tuttosport, infatti, il difensore rossonero ha superato la concorrenza di Darmian del Manchester United e quindi la Juventus sembra puntare tutto su di lui: il Milan, di certo, non sarà entusiasta di trattare con una tra le principali rivali la cessione di uno dei suoi migliori giocatori, ma questi tempi di attesa si stanno allungando fin troppo, tantoche potrebbe essere lo stesso De Sciglio a premere per un lieto fine a tinte bianconere.