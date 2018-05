Stefan de Vrij non rimarrà alla Lazio, oramai è cosa nota. Nessuna possibilità, nessuno spiraglio, non c'è alcun tipo di dialogo con la società: il difensore olandese sceglierà la prossima destinazione a breve, la Lazio sta già setacciando il mercato per sostituirlo.



DE VRIJ CHIUDE - Il giocatore lo ha detto a chiare lettere ai tifosi fuori dai cancelli da Formello: “Rinnovo con la Lazio? Ci sono zero possibilità che io resti alla Lazio. Zero e meno di zero. La società non mi parla più”, ha raccontato. Non ci sono spiragli, probabilmente da mesi.