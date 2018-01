La Lazio pretende chiarezza da de Vrij. Il club biancoceleste rischia di perdere a parametro zero il difensore olandese, che è in scadenza di contratto a giugno. Ma resta ancora in attesa di una risposta diretta: quando ? Sarebbe meglio un "sì", anche un "no" va detto. La Lazio ha prodotto il massimo sforzo economico: assicura di aver offerto 2,5 milioni più bonus legati ad obiettivi, avvicinando lo stipendio a 3 milioni netti. Un ingaggio da top player, tra i primissimi dell'intera rosa. Non è bastato per convincere l’olandese a firmare. Se è reale l’interesse del Barcellona non può esserci corsa. Se de Vrij è combattuto tra Lazio e Inter le ambizioni dei due club ormai non sono così diverse, può essere maggiore lo stipendio. De Vrij, partendo a parametro zero, a Milano potrebbe guadagnare dai 3 milioni di euro in su (Miranda all'Inter guadagna 3 milioni netti).



Intanto, sempre secondo il Corriere dello Sport, il ds Tare perlustra il mercato per essere pronto alla sostituzione dell’olandese. Dall’estero fioccano le candidature: Rodrigo Caio del San Paolo, Jozo Simunovic del Celtic, Diego Reyes del Porto, nello stesso club gioca Ivan Marcano. In scadenza c’è Neven Subotic, centrale serbo del Borussia Dortmund. Tare è rientrato ieri da una missione all’estero (una tappa fatta in Turchia), era in compagnia di Stefano De Martino, direttore della comunicazione. E’ stata una missione utile (a quanto assicurato) per allacciare e/o stringere contatti internazionali legati anche alla comunicazione. Come non pensare al mercato...