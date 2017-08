Lazio, Lotito lavora per il rinnovo di De Vrij. Oggi ultimo allenamento in Austria, domani amichevole contro il Malaga, la squadra si prepara per la sfida contro la Juventus del 13 agosto. Lotito nel frattempo, dopo la Supercoppa, incontrerà gli agenti della SEG, che curano gli affari di De Vrij. Come riporta la Repubblica, i rapporti sono più freddi rispetto a qualche mese fa: il giocatore ha comunicato alla società che vorrebbe andare via a parametro 0, la Lazio proverà l'ultimo assalto: contratto sopra i due milioni di euro, con una clausula rescissoria relativamente bassa (15-20 milioni). La Lazio proverà a far leva sul Mondiale in arrivo, con una situazione instabile per il difensore potrebbe essere complicato ottenere la convocazione dall'Olanda. Nel frattempo la Juventus, l'Atletico Madrid e molti club in Premier sono in attesa di sviluppi.