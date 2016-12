Obiettivo più che complesso. Eppure, tra gli osservati speciali del Milan c'è sicuramente Stefan de Vrij, difensore classe '92 della Lazio rientrato dall'ultimo infortunio e seguito da vicino più volte dal ds futuro designato dai cinesi per i rossoneri, Massimiliano Mirabelli. Un nome sottolineato sulla lista del Milan, perché l'idea della cordata dalla Cina sarebbe di investire su un difensore forte a giugno e de Vrij risponde a ogni requisito.



MURO LAZIO - Il vero problema si chiama Claudio Lotito. Il presidente della Lazio fa sempre fatica a vendere i suoi giocatori migliori se non di fronte a proposte irrinunciabili. E adesso è pronto a rilanciare con l'entourage dell'olandese per un nuovo contratto: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Lazio offrirà a de Vrij uno stipendio da 2 milioni all'anno più bonus; mentre valuterà l'idea clausola rescissoria solo se sarà il giocatore a volerlo e se si potrà ragionare su una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Milan avvisato...