Un post su Instagram, e si scatena un finimondo di commenti. Stefan de Vrij sta vivendo un momento particolare alla Lazio: è l'ultimo di una serie di nodi-rinnovi da risolvere per Lotito. Ve li ricordate? Biglia è andato al Milan (con alterne fortune), Keita è stato venduto a peso d'oro al Monaco, grazie all'ombra del potentissimo Mendes. E ora de Vrij: l'olandese è l'unico ad essere arrivato al fatidico momento, ed è questo, in cui potrà scegliere la sua futura squadra. A cui legarsi a 0: la SEG, l'agenzia che ne gestisce il cartellino, non ha trovato l'accordo sulla clausola da inserire in un ipotetico rinnovo con la Lazio. Lotito e Tare hanno depositato sul tavolo la loro miglior offerta, l'Inter si è fatta avanti con decisione (ma intanto ha chiuso per un altro centrale), de Vrij aspetta lo United o il Barcellona, che a fasi alterne hanno dimostrato interesse per lui, e potrebbero prenderlo senza spendere 1 euro. E lui? Lui sta scegliendo, secondo le dichiarazioni della società, è piuttosto indeciso. E posta una foto negli Emirati Arabi, sull'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, a Dubai. E si è scatenato un pandemonio di commenti.



I TIFOSI PREMONO - Mentre lui sorride, con un panorama mozzafiato a far da cornice, si scatenano le illazioni. Ovviamente il primo riferimento è al Manchester City: l'attuale presidente degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa, appunto, è il padrone del petrolio e, tra le altre cose, di Etihad, sponsor del City. Ed è ovviamente fratellastro di Mansour Bin Zayd Al Nahyan, il boss della squadra di Guardiola. Ma non sono solo le voci di mercato a tenere banco: ogni tifoso strattona de Vrij dalla sua parte. C'è chi gli scrive: "La Lazio ti ha fatt esplodere, e merita il tuo rispetto", chi risponde in inglese: "Stiamo aspettando grandi squadre come Juventus, Barcellona e Liverpool", c'è chi ordina: "Rinnova!". Qualcuno punta il dito: "Era il compleanno della Lazio, manco una foto e un grazie. Indegno, vattene". Chi prova a convincerlo con le buone: "Dai, su, mettiamo 'sta firma", chi si offre come porta-penne: "Ti porto la penna (fino a lassù ndr?)". E poi un'infinita serie di "Firma, rinnova!", anche raziocinanti: "Ma perché andare all'Inter che ci finisce sempre sotto?". Poi una voce solitaria, in inglese: "Vieni allo Zenit". Ma viene sommerso dai tifosi della Lazio, che invocano, dopo tanto attendere, la firma sul contratto.