Nel 2003 fu un suo cross al bacio ad arrivare sul piede di Marcelo Zalayeta per il gol decisivo per volare in semifinale contro il Real Madrid. Oggi, Alessandro Birindelli ha detto la sua sul sorteggio che vede nuovamente di fronte Juventus e Barcellona nei quarti di Champions League: "Vado a vederla e la Juve passa!" ed aggiunge "Io credo che tutto sommato sia anche un bene, il Barcellona ha dimostrato che durante l'anno non ha una grande continuità quindi c'è la possibilità di trovarlo in uno stato di forma non eccezionale nel doppio confronto, poi la Juve ha due anni di esperienza in più rispetto alla finale di Berlino e ha acquistato più sicurezza, determinazione e convinzione".