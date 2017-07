Una lunga trattativa, un trasferimento desiderato. Gregoire Defrel, dopo mesi di corteggiamento, è diventato un giocatore della Roma, con una formula nota al club giallorosso: prestito oneroso (5 milioni di euro) con obbligo di acquisizione a titolo definitivo (per 15 milioni di euro). L'attaccante francese, che ha firmato un contratto fino al 2022, è stato voluto fortemente da Di Francesco, che lo ha messo in cima alla lista dei desideri fin dal suo primo giorno a Trigoria. A 26 anni, dopo stagioni convincenti al Sassuolo, con il quale ha messo a segno 23 reti in 73 partite, Defrel è pronto ad abbracciare quella che indubbiamente è la sfida più importante della sua carriera. Il momento di dare una svolta è arrivato.



D DI DEFREL E DZEKO - L'arrivo di Defrel alla Roma apre scenari interessanti. Il giocatore francese ha ammesso candidamente che è stato preso per fare la prima punta, un ruolo che Dzeko ha ben ricoperto la scorsa stagione, come dimostrano i numeri: 29 reti in campionato e 8 gol in Europa League, per un totale di 37 gol, che lo hanno fatto diventare il miglior marcatore della storia della Roma in una singola stagione, davanti a Totti. Dzeko, per la Roma, è incedibile, ciò significa che i due attaccanti dovranno imparare a conoscersi ma, soprattutto, a convivere. Uno come alternativa dell'altro o, all'occorrenza, uno accanto all'altro, visto che l'ex Cesena può muoversi anche da esterno d'attacco, nel 4-3-3 di Di Francesco.



PREOCCUPAZIONE SOCIAL - Dopo l'annuncio ufficiale sono tanti i tifosi romanisti che, sui vari social network, hanno espresso alcune perplessità circa le cifre dell'affare, in un'operazione, che nel caso fossero centrati anche i 3 milioni di bonus, salirebbe fino a 23 milioni di euro. Vale questo investimento? Toccherà a Defrel prendersi la Roma e convincere i più scettici.