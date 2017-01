La Roma prosegue la sua caccia al rinforzo. Un giocatore importante, non una semplice alternativa a Salah che ancora per qualche settimana sarà impegnato nella Coppa d'Africa col suo Egitto, come testimoniato dalle parole di ieri di Luciano Spalletti: "Se capita si prende un giocatore di livello, se no stiamo così e siamo competitivi. Soprattutto in questo periodo siamo comodi per il numero che abbiamo".



L'APERTURA - Se nuovo acquisto sarà, dunque, sarà di qualità. Uno alla Feghouli, sfumato dopo che il West Ham si è trovato alle prese col caso Payet, o alla Defrel. L'attaccante francese del Sassuolo, in grado di giocare sia come esterno che come centravanti, è l'obiettivo numero uno. Da vincere, però, c'è la volontà del club neroverde che fino a questo momento aveva sempre dichiarato incedibile l'ex Cesena. Anche se qualcosa sembra essere cambiato, rileggendo le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato degli emiliani, a Sky Sport: "Come sapete, non vorremmo cedere Defrel. Ma vediamo...".



DEFREL SPINGE - Un'apertura importante, condizionata anche dalla posizione del giocatore, che spinge per andare alla Roma ed è apparso distratto negli ultimi giorni, tanto che Eusebio Di Francesco ha deciso di metterlo in panchina anche per la sfida contro il Pescara di oggi. La Roma vuole Defrel e Defrel vuole la Roma: è lui il giocatore di libello per Spalletti.