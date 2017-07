Alessandro Del Piero ha parlato a margine di un evento organizzato da Banca Generali a Roma. L'ex fuoriclasse della Juventus ha voluto lanciare un messaggio a Francesco Totti. "È molto difficile lasciare, soprattutto per un campione che ha giocato sempre con la stessa maglia. Ci sono ritmi e abitudini che di punto in bianco spariscono e ti ritrovi a dover ricostruire la tua vita. Vediamo come interpreterà il ruolo di dirigente. Alla Roma c’è il rischio che il giocattolo si possa anche rompere. Ma non è detto perché a volte i cambiamenti possono fare bene".