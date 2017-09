Intervenuto a Sky Sport, Alex Del Piero ha detto la sua a sorpresa sul calcio di punizione segnato da Dybala che ha permesso alla Juve di portarsi sul 3 a 1 contro il Sassuolo: "C’è poco da dire sulla punizione. Non è una punizione eccezionale, non è angolatissima, ma è sufficiente per fare gol. In questo caso Consigli ha quasi un timore reverenziale ed è quello che secondo me sta crescendo nei confronti di Dybala. Non solo per i gol ma anche per come gioca. Oggi hai paura di affrontarlo e quindi hai paura anche di quando va sul calcio di punizione, non sai quello che può accadere e questo fa perdere quell’attimo al portiere. Consigli potrebbe anche prenderla ma parte quell’attimino dopo quando ormai è troppo tardi, la punizione comunque è calciata moto bene".