Alessandro Del Piero ha parlato a Radio Deejay del suo futuro e del mercato delle grandi di A: ''Alcune 10 sono libere e potrei ricominciare ad allenarmi. Non posso dire ora quello che vi ho detto fuori onda. Tornerò in Piemonte? Sì, diciamo verso il Piemonte. Bonucci al Milan? Pensavo fosse uno scherzo. Per me la squadra di Allegri resta comunque un passo sopra gli altri per quanto fatto in questi ultimi anni e per un mercato meno scoppiettante di altre ma oculato e teso a rafforzare un gruppo già forte. Mi auguro però che le milanesi, il Napoli e la Roma siano in grado tutte e quattro di lottare per lo scudetto, in modo da poter vedere un campionato ancora più entusiasmante dello scorso anno, quando Roma e Napoli hanno fatto qualcosa di straordinario tenendo testa a una Juventus tanto forte. Neymar? Un balzo importante nella storia del calcio ma oggi le società si stanno perfezionando la loro organizzazione sotto ogni aspetto e con le tournée, gli sponsor e i diritti d’immagine si sposta tutto verso l’alto e i ricavi sono maggiori''.