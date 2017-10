L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero commenta a Sky Sport la prestazione dei bianconeri contro lo Sporting Lisbona: "I bianconeri non giocano bene, ma non è solo questione di condizione atletica. In questo inizio di stagione si è notata qualche difficoltà dietro, mentre in avanti ha grandi opzioni. Si percepisce che ha perso qualcosa rispetto allo scorso anno. Stasera ha giocato in modo "europeo" ma è stata troppo lunga e lo Sporting ha fatto bene, contro una squadra più forte avrebbe fatto molta più fatica. Higuain? Mancando i gol, mancano le energie. Se continua così, tornerà a segnare".