Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, è intervenuto durante la trasmissione L’Originale su Sky ed ha parlato anche di Totti. Queste le sue parole:



“Totti sicuramente dirà qualcosa nei prossimi giorni. Ci sono stati dei precedenti, Spalletti parlò in un certo modo, la società in un altro. Credo che sia un momento di grande riflessione per Francesco, e di nervosismo sicuramente anche perché sta giocando molto meno rispetto all’anno scorso. E solo lui, quando parlerà, ci potrà dire qualcosa in più. Analogie con me? Il mio era un silenzio che racchiudeva tante cose, prima di tutto sofferenza per quello che andavo a fare di lì a poco. Ci sono sicuramente delle analogie tra me e Francesco. Magari non tante come tutti pensano, siamo in due momenti diversi, lui ha un’età diversa rispetto alla mia allora. Io non avevo litigato sui giornali con il mio allenatore. Ma la storia di aver vissuto la carriera con la stessa maglia e di averlo fatto con un amore smisurato, ecco queste sono le analogie. Venti anni sono tanti. Lui rimarrà nei cuori e negli occhi dei romanisti come l’emblema, come il ‘Re di Roma’, qualsiasi sarà la sua decisione futura. Gli auguro di poter di concludere con un gran sorriso e con un addio che merita per quello che è stato ed è per la Roma. Da amico e da ex compagno di nazionale e da fan calcistico“.