Dopo la vittoria della Juventus sul Monaco nella semifinale d'andata di Champions League, Alessandro Del Piero ha parlato a Sky Sport: "Real e Juve hanno dimostrato grande forza, il Real per storia e nei singoli è migliore. La Juve, però, come squadra per me è la più forte. Allegri deve restare se vince? Io non credo che lo facciano andare via, comunque finisca la Champions. Quindi resterà a Torino".