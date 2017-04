@delpieroale @SkySport Sfida accettata: gara di punizioni . Tu incomincia ad allenarti quando sei pronto organizziamo — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) April 29, 2017

Simpatico siparietto ‘social’ tracon l’ex capitano bianconero che ha invitato La Joya ad una gara per stabilire chi di loro sia il miglior calciatore. I due avevano già parlato ieri sera dopo il match tra Juve e Atalanta con Del Piero che in studio a Sky aveva posto alcune domande all’attaccante argentino. Su Twitter è andata in onda la seconda puntata del duetto."Caro Dybala, quando organizziamo questa gara?", chiede Del Piero su Twitter, taggando il calciatore argentino che risponde prontamente: "Comincia ad allenarti e quando sei pronto organizziamo." Adesso non resta che sapere dove e quando i due si incontreranno…