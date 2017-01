Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Leonardo Pavoletti, ultimo acquisto del Napoli, e di cosa gli azzurri dovrebbero migliorare: ''Per diventare una squadra vincente il Napoli deve curare i particolari e sotto questo punto di vista Sarri è bravissimo. Il tecnico sa dove intervenire per migliorare. Pavoletti? Sicuramente è un ottimo giocatore, non aspettiamoci però che possa fare subito la differenza perché avrà bisogno anche lui di un po' di tempo per inserirsi''.