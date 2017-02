Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Mediaset della corsa scudetto e della lotta al terzo posto: ''Se la sconfitta in Champions condizionerà il Napoli anche in campionato? Il primo posto in Serie A è blindato dalla Juventus. Per il secondo posto il Napoli può sicuramente farcela perché ha giocatori di qualità. Poi per il terzo anche l’Inter può rientrare in corsa''.