L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi parla così a Lady Radio a proposito della squadra viola: 'La Fiorentina di ieri ha fatto una grande mole di gioco però senza concretizzare, paradossalmente ha creato più occasioni il Milan. Bernardeschi è migliorato tanto, ma mi sembra riduttivo definirlo imprescindibile. Le altre squadre hanno investito in modo diverso rispetto alla Fiorentina, sia per il presente che per il futuro. I dirigenti gigliati devono fare come ha fatto la Lazio che senza spendere più di tanto, ha fatto una buona squadra con giocatori giovani. Per Chiesa come per Bernardeschi dobbiamo vedere i prossimi step della crescita'.