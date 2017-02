Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Samp, Lazio e Bologna, ha commentato la prestazione del Napoli di ieri sera a Sport Mediaset: "La prestazione del Napoli contro il Real Madrid? Mi sembra che le parole di Sarri siano abbastanza veritieri rispetto a quello che ha detto il campo. Non è stato il vero Napoli, quello che siamo abituati a vedere e poi ha giocato contro una squadra molto forte. Non ho visto il Napoli tenere vicino i reparti, cosa che invece in Italia fa sempre molto bene e poi ha sbagliato molto tecnicamente. Mancanza di personalità? Dipende anche dall’abitudine a giocare partite di questo genere in stadi come il Bernabeu: da fuori si è vista questa mancanza di personalità. Cosa avrei risposto se fossi stato Sarri dopo le parole di De Laurentiis? Non avrei risposto a livello pubblico. Il presidente ha tutto il diritto di fare delle lamentele ma se sono rivolte al tecnico bisognerebbe farle privatamente. Sicuramente quelle parole non fanno piacere. Penso però che De Laurentiis sia una persona sgamata che segue il calcio da tempo e avrà avuto uno scopo anche se io non riesco a comprenderlo. I giocatori però, da professionisti, devono rispondere solo sul campo. Percentuali per il Napoli di qualificarsi? Non lo so, servirà un’impresa. Non deve subire gol ma il Napoli ha nelle corde le possibilità di mettere in difficoltà il Real Madrid. Un giudizio su Pavoletti? E’ un giocatore di buon prospetto che è andato in una squadra con un’organizzazione molto maniacale. Dal punto di visto tecnico è all’altezza, forse tatticamente il suo allenatore non lo ritiene ancora idonea per giocare 90 minuti. Ma il Napoli dovrà affrontare molte competizioni e sicuramente troverà più spazio. Questa sconfitta condizionerà il Napoli anche in campionato? Il primo posto in Serie A è blindato. Per il secondo posto il Napoli può sicuramente farcela perché ha giocatori di qualità. Poi per il terzo anche l’Inter può rientrare in corsa. Il ritorno di Zeman a Pescara? Mi dispiace per Oddo che è stato un mio giocatore ma sono contento per Zeman. Penso che allenatore come lui faccia bene al calcio”.