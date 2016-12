Delio Rossi, ex allenatore della Lazio con Zarate ma anche della Fiorentina, a Elleradio ha parlato proprio dell'argentino viola che ieri è tornato al gol (inutile) in campionato: ‘Dopo il periodo in cui abbiamo lavorato assieme ha attraversato molte traversie. Le qualità le ha indubbiamente, conosco il ragazzo e per me il problema è sempre stato chi lo gestiva. Pecca ancora nel rincorrere la giusta continuità, soffre la competizione interna. Ci sono tanti giocatori di questo tipo, anche Ilicic quando è in giornata ti fa vincere la partita, altrimenti sparisce dal campo’.