Tutti allo stadio, come neanche in un big match. Si è aperta questa mattina la corsa al biglietto per l'ultima partita di campionato allo stadio Olimpico tra Roma e Genoa. Un match che in condizioni normali non avrebbe grande appeal per il pubblico romanista che invece ha preso d'assalto i Roma Store abilitati alla vendita dei tagliandi. L'occasione è nobile, anche se i giallorossi rischiano di arrivarci senza avere nulla da giocarsi - nelle migliori delle ipotesi De Rossi e compagni dovranno difendere il secondo posto o provare a riprenderlo al Napoli -, ma comunque vada questa partita rimarrà nella storia. Sarà l'ultima occasione per poter vedere dal vivo Francesco Totti, ammesso che Spalletti decida di regalargli la gioia dell'ultima presenza con la maglia della Roma. Se sarà anche l'ultima volta da calciatore, non è ancora dato sapersi.



Non mancherà comunque il bagno di folla per il capitano giallorosso, il degno omaggio a un campione che è stato protagonista di pagine di storia uniche della squadra capitolina. Tutto il suo popolo vorrà salutarlo e non basterebbero due stadi per fare entrare tutti. La caccia al biglietto è partita, le richieste di accredito stanno arrivando da ogni parte del mondo e molte verranno rispedite al mittente con esito negativo. Questa mattina si sono volatilizzati i biglietti di curve e distinti in poche ore. La conferma arriva direttamente dalla società attraverso Carlo Feliziani, responsabile del ticketing: "Curve e distinti sono sold out. Sono rimaste solo le due tribune". E su internet si scatena anche il secondary ticketing, ossia la rivendita di biglietti già acquistati: su noti siti si va da prezzi raddoppiati fino a cifre astronomiche come 500€ per un posto che normalmente costerebbe 35€.



Deciderà poi Totti se festeggiare o meno con una partita d'addio o con una festa al Circo Massimo o nella maniera che riterrà opportuna per raccogliere l'abbraccio della sua gente. Per il momento, da parte della società non filtra molto su un'eventuale celebrazione proprio nel post di Roma-Genoa, ma manca ancora qualche settimana. La sensazione è che al momento non si voglia parlare di questo e sarebbe anormale il contrario visto che domenica sera arriva la Juventus. "Pensiamo al bene della Roma, di tempo per parlare ce ne sarà dopo", ha twittato il capitano giallorosso. I tifosi giallorossi sono in religiosa attesa.