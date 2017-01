Secondo quanto riferito da Lady Radio, il segretario del Pd Matteo Renzi e il patron della Fiorentina Diego Della Valle hanno pranzato insieme oggi a Firenze in ristorante molto famoso per la sua rinomata bistecca. L’ex premier e il patron della Fiorentina si sono seduti in uno spazio appartato del locale. Non è chiaro su cosa vertesse l’incontro, ma è difficile pensare ad una chiacchierata per commentare l’amaro pareggio della Fiorentina con il Genoa oppure del mercato dei viola. C'è da supporre che si sia parlato piuttosto di politica, visto il ritorno sulla scena dell’ex rottamatore, che preme per accelerare il ritorno alle urne.