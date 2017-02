Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha commentato così l'incredibile eliminazione dall'Europa League: "Questo per me è uno shock, la partita era chiusa ed un rigore inventato l'ha riaperta. C'è tanta rabbia e delusione. Sousa? Non ne voglio parlare io a caldo, mi dispiace per i tifosi. Non ricordo una partita così da quando sono qui. Dobbiamo provare ad arrivare al sesto posto. I tifosi? Sono delusi come noi, mi scuso a nome della squadra, non mi capacito di questo epilogo. Se i giocatori sono uomini veri dovranno reagire già da lunedì. Personalmente non mi devo scusare di nulla. Da domani i giocatori si confronteranno con l'allenatore, sono stati già stasera chiusi un'ora nello spogliatoio. Kalinic? Non credo che arriveranno offerte, il ragazzo ha detto che vuole restare con noi. Il sesto posto non è così lontano, non possiamo mollare adesso. La scelta di tenere i big in estate? Questo è un gruppo che ci ha portato sempre in Europa in modo diretto, tutte le valutazioni le faremo a fine stagione".