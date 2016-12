Il 3-3 col Napoli lascia un po' l'amaro in bocca alla Fiorentina, ma la proprietà viola è comunque soddisfatta per il gioco della squadra. Così il patron Andrea Della Valle nel post-partita: "Oggi c'è rabbia perché questa non è la classifica che merita la Fiorentina, sono fiducioso perché a gennaio questa squadra può tornare nelle posizioni che le competono. Oggi abbiamo visto una gara spettacolare, il primo gol del Napoli però era in fuorigioco, abbiamo giocato contro una grandissima squadra ma non abbiamo mollato un attimo: meritavamo anzi di vincere. Nelle ultime partite abbiamo visto una Fiorentina vittima di episodi, son certo che da gennaio ripartiremo da una squadra con questo carattere. Mercato? Se c'è da fare qualcosa la proprietà è molto attenta: io credo che non ci sia da fare nulla. Bernardeschi? Non è mai stato in vendita, il mister lo ha voluto tenere perché spetta a lui. Adesso abbiamo blindato Kalinic, poi penseremo anche a lui, che ha già un contratto lungo. Sousa? Oggi parliamo solo della partita, godiamoci questo mezzo bicchiere pieno. Gli auguri ai tifosi viola? Abbiamo ancora tanti obiettivi aperti: davanti a me vedo ottimismo. Auguro un bell’anno nuovo a tutti i tifosi viola. Spero che si parli sempre di più di Fiorentina a livello nazionale: abbiamo ancora tanti obiettivi in corso. Lo stadio? A fine gennaio stiamo preparando la presentazione con tante cose interessanti".