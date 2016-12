Il noto sito Calcio&Finanza ha analizzato all’interno di un focus quelli che sono i patrimoni (in termini di denaro) dei più importanti proprietari di club di Serie A, elencandoli in una speciale classifica in base alla loro “ricchezza”. In testa c’è la famiglia Agnelli-Elkann, dietro quella Berlusconi che – per ora – è ancora alla guida del Milan. Alle loro spalle, al 3° posto, ci sono Diego Della Valle e Urbano Cairo, proprietari rispettivamente della Fiorentina e del Torino, ma in settimana lavorano per le loro società, Tod’s e Cairo Communication. Nello specifico, per ciò che riguarda il proprietario della Fiorentina, DDV controlla, secondo i dati pubblicati dalla CONSOB, il 60% di Tod’s, la società ha una capitalizzazione di 2,01 miliardi di euro e il valore della partecipazione del patron è di 1,2 miliardi di euro. A questa si può aggiungere il 7% di RCS che vale ‘appena’ 31 milioni di euro.