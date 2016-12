L’Udinese batte il Crotone ed infila la terza vittoria consecutiva in campionato. Queste le sensazioni di Gigi Delneri ai microfoni di Sky Sport: “Nel secondo tempo abbiamo fallito anche noi diverse situazioni da gol, quindi penso che la vittoria sia netta. Andiamo avanti su questa strada, senza cadere in facili illusioni. Credo in ogni caso che questa squadra meriti questa classifica. È importante che la squadra creda in quello che cerco di trasmetterle, hanno la voglia di fare bene in questa stagione e non incorrere in errori del passato. Zapata lavora molto bene, si muove tanto per i compagni ed è indispensabile per la squadra anche se non segna. La mia missione qui? Mi è stato chiesto di fare punti e ricompattare l’ambiente avendo una mentalità positiva. Il nostro stadio deve essere sempre pieno e per farlo serve una positività anche nel gioco. Vogliamo continuare a migliorarci per riportare l’Udinese nel posto in cui merita".