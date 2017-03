Eliminati. Con un turno d'anticipo. Gli Azzurrini dell'Under 19 chiudono le valigie, piene di sogni, abbandonando le speranze di centrare la qualificazione alle fase finali dell'Europeo di categoria. 1 punto in 2 partite contro Irlanda e Belgio: i ragazzi di Baronio non sono riusciti far valere le proprie qualità contro gli avversari. Nella prima sfida, contro gli irlandesi, Cutrone e compagni hanno sofferto la maggior forza fisica della compagine allenata da Tom Mohan, cadendo sotto le reti di Levingsto e Hale; nel match odierno, invece, 1-1 contro il Belgio: all'80esimo la rete di Verreth, al 90esimo il pareggio, inutile, di Maggiore, centrocampista dello Spezia.



UN FALLIMENTO - Gli obiettivi erano ben altri, per la Federazione, per Baronio e per gli azzurrini (foto profilo Facebook FIGC). Un attacco, sulla carta, atomico con Cutrone e Pinamonti, stelline delle Primavera di Milan e Inter, spesso e volentieri in Prima Squadra, che non ha saputo far male, nemmeno una volta; a centrocampo, orfano di Locatelli in Under 21, Melegoni e Adjampong, giovani di Atalanta e Sassuolo, che già hanno assaggiato i campi di A; in difesa Varnier e Scalera, 10 presenze in B con il Cittadella il primo (seguito da Juve e Inter), passato dal Bari alla Fiorentina il secondo nel mercato di gennaio. Tanti nomi, tanta qualità, che non hanno centrato, però, l'obiettivo. Baronio, dopo la sconfitta contro l'Irlanda, aveva dichiarato: "Domani avremo di fronte una squadra molto tecnica ( il Belgio, ndr) e avremo la possibilità di dimostrare quanto valiamo". Prova fallita. Dopo il secondo posto di 8 mesi fa conquistato da Meret, Dimarco, Barella, Favilli (c'era anche Cutrone) e compagni, una delusione, con l'ultimo posto nel girone e un'eliminazione, già ufficiale, a una gara del termine.