Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma autore di 9 gol contro la Lazio, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni:



L’arrivo di Monchi può portare entusiasmo?

«Una volta ci si entusiasmava per i top player, però credo che sia un dirigente che possa fare al caso della Roma, preparato ed esperto. Anche perché è uno che ha vinto e tutti ci aspettiamo presto vittorie».



Capitolo Spalletti.

«Solo lui e la società sanno come stanno le cose. L’importante è che siano sulla stessa lunghezza d’onda e che si lavori insieme per costruire una squadra vincente».



Capitolo Dzeko.

«Un attaccante che si incavola perché viene sostituito mentre vuole fare gol non mi pare una novità. Legittimo che Spalletti lo abbia tolto, legittimo che lui si sia un po’ incazz… Storie che esistono da sempre».



Il ricordo più bello nei derby?

«La famosa finta ha un sapore speciale, lo sapete tutti. Sui gol non saprei scegliere, ognuno ha un valore incredibile. Anche se quello del ‘98… Sarebbe stato il decimo. Pareggiammo 3-­3 dopo essere andati sotto 3­-1 e all’ultimo mi fu annullata la rete decisiva. Sarebbe stata una vittoria clamorosa, unica».