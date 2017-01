Pescara attivo e vigile alle migliori occasioni possibili in tutti i reparti. Il tecnico Oddo ha evidenziato infatti l’esigenza di dare maggiore peso all’attacco con un bomber che possa aumentare (di molto) le potenzialità del reparto. Il casting aperto è ormai di lunga durata e, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in rampa va segnalato anche il ventiseienne austriaco Deni Alar dello Sturm Graz, proposto agli abruzzesi come soluzione last minute. Il presidente Sebastiani però ha idee precise e da tempo ha avviato contatti importanti in attesa che in Serie A parta un valzer delle punte con effetto domino. Piace sempre il croato ex Crotone Budimir (in uscita dalla Sampdoria), ma restano calde le piste per arrivare a uno tra Gilardino, il granata Maxi Lopez o Paloschi (che potrebbe salutare l’Atalanta). Sono pedine top utili alla lotta per la permanenza in Serie A del Pescara.