L'apertura è stata pubblica, ma non solo. "Il Milan è un top club con una storia magnifica", parole e musica di Memphis Depay, l'ala dei sogni per i programmi rossoneri in vista della prossima estate. Non solo, perché l'entourage dell'esterno olandese classe '94 ha aperto alla soluzione Milan per il futuro anche nei primi dialoghi avviati dal ds Mirabelli in modo da capire la situazione dell'ala del Lione con largo anticipo. Di certo, ad oggi Depay è in cima alla lista del Milan ma non sarà una trattativa semplice, tutt'altro.



MANI LEGATE - I rossoneri infatti sono costretti ad attendere la decisione dell'Uefa e la posizione finale in campionato per valutare gli investimenti estivi. Specialmente nel caso di un giocatore come Depay, di livello internazionale e dal prezzo decisamente elevato: la valutazione è tra i 40 e i 50 milioni di euro, naturalmente il costo definitivo sarà da stabilire più avanti ma il Lione non ha voglia di privarsi di Memphis, figurarsi se di valutare uno sconto per uno dei suoi migliori giocatori. Anche perché la concorrenza non manca, Premier League in testa. Il Milan c'è, Depay apre, ma ad ora c'è da attendere. Sperando non sia troppo tardi...