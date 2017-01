Memphis Depay conta solo 8 apparizioni stagionali in Premier con il Manchester United. Sull'olandese classe ’94, si è infiammata un'asta di mercato che ha visto protagonisti diversi club di Premier League, soprattutto l’Everton che aspetta di chiudere prima di dare il via libera a Deulofeu al Milan in prestito. I Rossoneri, però secondo “Sun Sport”, hanno pronta un’offerta per avere subito in prestito proprio l’olandese del Manchester United, Il Milan ha quindi i piedi in due scarpe.