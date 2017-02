Il centrocampista del Deportivo La Coruna Luisinho ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati anche il mercato, in particolare l'interesse del Barcellona per il suo compagno di squadra Juanfran. Il Barça è alla ricerca di un terzino, ma il brasiliano chiude alla cessione del difensore spagnolo: "Non dovrebbe lasciare il Deportivo. Se se ne andrà, sarà solo per il suo bene, ma sappiamo che sarebbe una perdita molto importante per la squadra. Il mercato è chiuso, lui non sa nulla di concreto ed è molto felice qui. Ha respinto altre proposte per stare qui".