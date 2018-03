Il Milan commenta la rassegna stampa quotidiana e lo fa, come sempre, dal proprio sito. Questo quanto pubblicato dalla società rossonera a proposito del derby di campionato con l'Inter, gara da recuperare: "Il Milan continua a vivere e pensare partita per partita. Senza immaginare duelli a lunga gittata. Il Derby senza soste, con l’Inter attualmente quinta e il Milan attualmente sesto, resta mediatico e affascinante per i tifosi e per i media. Ma in casa rossonera si continua a curare il dettaglio day by day. Per quanto riguarda la data di recupero del derby, si legge da più parti, sui siti e sui giornali, che per rispetto dei tifosi che vengono da lontano e che fanno grandi investimenti per esserci, sarebbe più opportuno un recupero festivo e non infrasettimanale. Resta il fatto che i tifosi sono una componente fondamentale del mondo del calcio".